Polizei sucht Zeugen : Riskante Überholmanöver und Schlägerei an der B 50

Geichlingen/Obersgegen (red) Verkehrs-Rowdy der besonderen Art: Der Fahrer eines schwarzen Ford mit PRÜ-Kennzeichen hat am frühen Freitagmorgen, 7. Februar, auf der B 50 mehrere Verkehrsteilnehmer erst in Gefahr gebracht und geriet dann auch noch in eine Schlägerei am Straßenrand.



Nach Angaben der Polizei Bitburg war der Fahrer des schwarzen Ford gegen 7.20 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Geichlingen und Obersgegen unterwegs und fiel dort mehreren Verkehrsteilnehmern wegen gefährlicher Überholmanöver auf. Das provozierte einen Fahrer so sehr, dass er den Ford ausbremste. Am Fahrbahnrand kam es zu einer Schlägerei zwischen den Beteiligten. Die Polizei sucht Zeugen, die die Männer auf der B 50 bei Geichlingen gesehen haben. Zudem sucht die Polizei Fahrer, die ebenfalls in gefährlicher Weise überholt worden sind oder das Gerangel auf der Straße beobachtet haben.