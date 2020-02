Familie : Ritter-Lesenacht für Kinder

Prüm (red) Die Zentralbücherei Prüm bietet am Freitag, 27. März, eine „Ritter-Lesenacht“ für Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren an. Die Teilnehmer erwartet ein abenteuerlicher Abend voller Geschichten, Spiele und Aktionen aus der Welt der Ritter und Burgen.

Zur Ritter-Lesenacht ist eine Anmeldung in der Zentralbücherei ist erforderlich. Kontakt: Telefon 06551/9658-12, oder per Mail an buecherei@pruem.de Weitere Infos unter www.pruem.de/buecherei