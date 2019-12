Nachruf : Ein Mann von klarer Haltung

Prüm Prüm und die Pfarreiengemeinschaft trauern um Robert Lürtzener: Der langjährige Pfarrer und frühere Dechant ist kurz vor seinem 78. Geburtstag gestorben.

Er hätte am Sonntag seinen 78. Geburtstag gefeiert – aber Robert Lürtzener erlebte ihn nicht mehr. Die Gläubigen in Prüm und den elf weiteren Orten der Pfarreiengemeinschaft trauern um ihren ehemaligen Dechanten und langjährigen Pfarrer, der vorige Woche plötzlich und unerwartet starb.

Prüm war seine erste und einzige Pfarrstelle, nach einer kurzen Zeit als Kaplan im Westerwald: 1971 trat er sie an, kurz vor seinem 30. Geburtstag – und er blieb bis zum Eintritt in den Ruhestand im März 2012. Eine erste Mission in der Abteistadt hatte er abgelehnt: Das Bistum Trier hatte ihn, kurz nach seiner Weihe zum Priester 1967, zum Chef des damaligen Konvikts machen wollen. Lürtzeners Antwort, so erzählte er vor sieben Jahren im Gespräch mit dem TV: „Um Gottes willen – tun Sie mir das nicht an!“ Ein Internat leiten, das wollte er nicht, auch wegen seiner eigenen Erfahrungen in einer solchen Einrichtung.