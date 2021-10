Landwirtschaft und Umwelt : Willkommen im Garten Idem

Robin Strellen träumt von einem solidarischen Gemüsegarten. Auf einer Wiese am Ortsausgang soll er entstehen. Foto: TV/Christian Altmayer

Idenheim/Trimport Ein Gemüsegarten als Ort der Begegnung für Jedermann: Das ist es, was der 27-jährige Robin Strellen in Idenheim aufbauen will. Kann so ein Feld ein Gegenmodell zur industriellen Landwirtschaft sein?

Wenn Robin Strellen über das Feld in Idenheim spaziert, kommt er schon mal ins Schwärmen. Über die Eifeler Bohne, gelbe und violette Tomaten und knackige Salatköpfe, die hier bald wachsen sollen. Gemüse, das so lecker schmecken wird, dass die Leute nie wieder „wässriges, geschmackloses Zeug“ in ihre Einkaufswagen packen wollen.

Vor dem inneren Auge des 27-Jährigen auf der Wiese längst bepflanzt. Paprika und Tomaten gedeihen prächtig unter Folientunneln, vergessene Kartoffeln und Karottenarten schlagen Wurzeln. Statt Pestiziden kommen Kompost und effektive Mikroorganismen zum Einsatz, statt Traktor und Pflug wird alles mit der Hand erledigt - in einer Gemeinschaft von Freiwilligen statt in einem hierarchischen Unternehmen.

Info Gemüseanbau: Wissen, wo es herkommt Die Solidarische Landwirtschaft ist ein Modell, das in der Region Trier Schule macht. In den vergangenen Jahren sind einige biointensive Erntegemeinschaften in der Eifel, an der Mosel und im Hunsrück entstanden. Da wäre etwa der Scheuerhof in Wittlich-Bombogen, der komplett auf Maschinen und schwere Werkzeuge verzichtet. Nicht weit davon entfernt, zwischen Wittlich und Dreis, liegt der Hof Breit, der auf ein ähnliches Konzept setzt. Und auch in Trier und in Kalenborn-Scheuern in der Vulkaneifel gibt es schon seit Jahren sogenannte „Solawis“. Frische Neugründungen sind die „Die bunte Gemüsegemeinschaft aus dem Hunsrück“ in Kleinich und auch die „Grüne Noase“ in Nasingen in der Südeifel. Hier soll das Angebot in den nächsten Jahren ausgebaut werden.

Es ist die Vision einer „solidarischen Landwirtschaft“, die Strellen verfolgt. Ein gemeinschaftlicher Gemüsegarten, in dem zusammen gearbeitet und geerntet werden kann „wie unsere Großeltern das früher gemacht haben“, sagt Strellen, ein Gegenmodell zur industriellen Landwirtschaft. „Garten Idem“ hat er den Acker getauft. Frei nach dem Garten Eden, dem Himmelreich.

Zu sehen ist davon in Idenheim zwar noch wenig. Am Rande des Feldes verspricht aber schon ein Schild: „Hier wächst bald richtig gutes Zeug.“ Das mag ein Traum sein, „eine Utopie“, wie Strellen selbst sagt, aber „nichts Verrücktes.“ Denn Beispiele erfolgreicher Projekte gibt es in ganz Deutschland und auch in der Region siehe Info). „Da passierte gerade unglaublich viel“, sagt Strellen. Die Verbraucher, zumindest manche, wollen wissen wo ihr Gemüse herkommt. Sie beginnen langsam, umzudenken.

Auch bei Robin Strellen ist das nicht von einem Tag auf den anderen passiert. Seine Begeisterung für das Thema ist relativ frisch. Der 27-Jährige ist ja kein gelernter Landwirt oder Gärtner. Er hat Betriebswirtschaftslehre studiert und auch mal als Werkstudent bei einem Discounter gearbeitet - was nicht unbedingt die erste Wahl für einen angehenden Ökobauern sein dürfte.

Diese Erfahrung ist es dann aber auch, die zur Initialzündung seiner Idee wird. „Ich habe gesehen, was da für ein Müll an Gemüse über die Theke ging“, sagt der 27-Jährige: „Nur billig muss es da sein. Geschmack und Qualität spielen insbesondere beim Gemüse keine Rolle.“ Und so schmeißt Strellen die Stelle bereits nach einer Woche und sucht sich „etwas fürs Herz“.

Er landet als Freiwilliger bei einer solidarischen Landwirtschaft in Luxemburg und erlebt dort erstmals „das Glück“, in Gemeinschaft zu gärtnern und zu ernten. Es folgt ein zweimonatiges Praktikum auf verschiedenen Höfen in Österreich. Und schließlich schreibt der Trimporter sogar seine Bachelorarbeit über die heimische Lust auf Gemüse und pachtet sich das Feld in Idenheim.

25 Sorten will er dort in der nächsten Saison anbauen. Je nach Jahreszeit, versteht sich. „Wer braucht das ganze Jahr über Tomaten oder Erdbeeren, die sowieso nur nach Wasser schmecken?“, meint Strellen. Also soll es im Frühling eben Salate, Spinat, Mangold und Radieschen geben. Im Sommer dann Paprika, Tomaten, Zucchini. Und im Herbst: Kohl, Kürbis, Karotten. „So ist übers Jahr immer für Abwechslung auf dem Teller gesorgt“, meint der 27-Jährige.

Die erste Ernte plant Strellen für April. Ab dann soll es wöchentlich Kisten für die Mitglieder der solidarischen Landwirtschaft geben. Im Supermarkt soll das Eifeler Gemüse bewusst nicht verkauft werden. Kosten, Risiko und Ernte werden geteilt statt sich von einem Abnehmer abhängig zu machen, um sich den Marktzwängen zu entziehen.

Dass das nicht vollständig möglich ist, weiß der 27-Jährige. Die Wirtschaftlichkeit sei denn auch eine der großen Herausforderungen bei dem Vorhaben. Ein Glück, dass der Betriebswirt einen Businessplan aufgestellt hat. Rund 50 Aktive bräuchte es demnach, um das Projekt auf eine stabile Grundlage zu stellen. Woran es eher nicht scheitern dürfte: „Bisher ist die Resonanz sehr gut. Ich habe schon etliche E-Mail-Adressen mit Interessenten zusammen.“

Und auch die Akquise von Startkapital läuft. Bei einem Crowdfundung, das Strellen Mitte September aufgelegt hat, sind bereits mehr als 4200 Euro von den benötigten 15 000 Euro zusammengekommen. Rund 80 Unterstützer haben das Geld unter anderem für ein Bewässerungssystem, für Folientunnel, einen ordentlichen Zaun, für Saatgut, Gemüsekisten und Kompost bereitgestellt. „Ich bin überwältigt, dass so viele Leute Zeit und Geld in mein Projekt stecken wollen. Es haben auch einige, die ich nicht persönlich kenne, angeboten, mit anzupacken“, sagt Strellen.

Erste Arbeiten am Beet. Foto: TV/Privat/Michèle Betz

Robin Strellen solidarische Landwirtschaft Idenheim Foto: TV/Privat/Michèle Betz

Tomatenernte im Folientunnel. Foto: TV/Privat/Michèle Betz