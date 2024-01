Zeichen für Demokratie Die Eifel kann bunt: Demo-Macher legen nach

Einer muss es anpacken. Sonst passiert nichts. Im Eifelkreis war es Heiko Jakobs, der gesagt hat: Es reicht. Auch in Bitburg müssen wir ein Zeichen gegen rechts setzen. Was ihn bewogen hat, die Stricke in die Hand zu nehmen und wie er das Ergebnis seiner Initiative fand, sagt Jakobs im Gespräch mit unserer Zeitung.