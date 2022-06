Musikevent : Mit zwei Jahren Verspätung: Ernzen will den Felsenweiher rocken

Der Felsenweiher in Ernzen wird Schauplatz eines Rockkonzertes. Foto: Peter Theisen

Ernzen Im Juli gibt es endlich „Rock’n’Roll im Felsenweiher“. Mit zwei Jahren Verspätung wollen die Gastgeber zum Sportvereins-Jubiläum 500 Gäste bei der Show begrüßen.

Es gibt Wörter, die unter der Pandemie leiden. Beispiel: Eigentlich. Sie kennen das: „Eigentlich wäre ich jetzt im Urlaub ...“, „Eigentlich hätte ich vergangenen Sommer beim Festival vielleicht meine große Liebe kennengelernt ...“

„Big Wave and The Bandits“ spielen in Ernzen

Oder wie es beim FSV Ernzen heißen würde: „Eigentlich hätten wir schon vor zwei Jahren Jubiläum gefeiert.“ Denn eigentlich ist der Verein, der im Juli sein 90-jähriges Bestehen feiert, schon 92. Das tut einer Sache aber keinen Abbruch: Am 23. Juli wird am Felsenweiher gerockt. „Big Wave and The Bandits“ kommen nach Ernzen und bringen die Musikhistorie mit. Sie spielen Rockabilly aus den 50er- und 60er-Jahren, von Elvis Presley bis Johnny Cash. Wenn auch zwei Jahre später, als geplant: „Pandemiebedingt mussten wir unser Jubiläum mit Sportfest, Ehrentag, Jugendtage und auch das Rock’n’Roll-Event im Jahr 2020 absagen. Umso mehr freuen wir uns, einen wichtigen Teil davon in diesem Sommer nachzuholen“, sagt der Vorsitzende des FSV Ernzen, Marcus Diederich, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Dank des großen Entgegenkommens der Band haben wir einen Ersatztermin für das Live-Konzert gefunden.“

FSV Ernzen rechnet mit 500 Besuchern bei Rockshow

Der scheint bei den Besuchern gut anzukommen. Denn nur kurze Zeit nach Beginn des Vorverkaufes (mehr dazu am Ende des Textes) sind bereits 100 Tickets über die Ladentheke gegangen. „Der Vorverkauf läuft gut an“, sagt Marcus Diederich. Aus Gesprächen im Freundes- und Bekanntenkreis wisse man, dass das Interesse groß sei und viele bereits um Kartenreservierungen gebeten hätten. An der besonderen Location Felsenweiher sollen dann am 23. Juli 500 Gäste feiern. „Damit planen wir und darauf sind wir auch vorbereitet“, sagt der Vereinsvorsitzende. Generell seien auch die Helfer motiviert: „Alle fiebern dem Abend im Felsenweiher entgegen“, sagt Diederich.

Ein Wochenende vor der Rockshow findet das „normale“ Jubiläum des Vereins mit einem „vielfältigen Fußballprogramm“ statt.