Konzert : Rocknacht zum Vereinsjubiläum

Konzert Völkerball in Irrel. Foto: TV/Jörg Meier-Prümm/DJK Irrel

Irrel (red) Auf Einladung der DJK Irrel 09 in Zusammenarbeit mit der Kulturgemeinschaft Bitburg bescherten die Jungs von „Völkerball - A Tribute to Rammstein“ den Besuchern der Rocknacht zum 110-jährigen Bestehen der DJK eine heiße und grandiose Rocknacht in Irrels „Neuer Mitte“.

