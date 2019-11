Verkehrssicherheit zwischen Bitburg und Trier : Forstwirte fällen Bäume an der B51 - wann kommt die Ampel?

Bitburg/Meilbrück Die Rodungsarbeiten an der B 51 bei Meilbrück haben am Montag begonnen. Eine der drei Fahrspuren ist dafür gesperrt. „Vorerst kann ohne Ampelanlage gearbeitet werden“, erklärt Horst Schomer, Forstwirt bei der Firma Raskop aus Landscheid, die die Waldarbeiten vornimmt.

Er kündigte schon Ende Oktober an, die Straße immer erst nach dem Berufsverkehr am Morgen zu sperren. Um die Verkehrssicherung kümmert sich der Landesbetrieb Mobilität. Betroffen ist der Bundesstraßenabschnitt zwischen der Anschlussstelle der L 2 bei der Raststätte Meilbrück und der Brücke, die gut anderthalb Kilometer weiter südlich (in Richtung Trier) über die K 29 führt. Auf diesem Teilstück werden in den nächsten drei Wochen rund 1000 Bäume gefällt (der TV berichtete).