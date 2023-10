Ende einer Tradition Nach mehr als 200 Jahren: Wieso das Gasthaus Wings in Röhl schließt

Um die Tradition eines Gasthauses zu verdeutlichen, reichen manchmal einfach Zahlen. Seit 203 Jahren besteht das Gasthaus Wings in Röhl. Gertrud Thiel, die 2020 das runde Jubiläum der Lokalität feiern konnte, ist die siebte Generation der Familie, die es betreibt. 1981, immerhin auch bereits mehr als 40 Jahre her, übernahm sie das Gasthaus. Zweifelsfrei kann man sagen, dass das Gasthaus Wings eines der traditionsreichsten in der Eifel ist.