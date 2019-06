Stadtführung : Ein „Römer“ führt durch Bitburg

Edgar Comes und Hans Binsfeld als Römer für Römische Stadtführungen Foto: Bettina Bartzen. Foto: Trierischer Volksfreund/Bettina Bartzen

Bitburg (red) Die Tourist-Information bietet am Samstag, 8. Juni, um 14 Uhr eine römische Stadtführung an. Gästeführer Edgar Comes entführt die Teilnehmer ins römische Vicus Beda. Als Legionär berichtet er, wie die Siedlung und das spätere Straßenkastell aussahen.

