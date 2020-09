Kostenpflichtiger Inhalt: Der Rohbau steht : Neue Kita in alter Kaserne in Bitburg

Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg Es ist das Großprojekt Nummer 1 in Bitburg. 8,5 Millionen Euro investiert die Stadt in den Umbau des Kasernenblocks 2001 in eine Kindertagesstätte. Dort soll bis Ende 2021 Platz für elf Gruppen entstehen. Wir haben uns auf der Baustelle umgesehen.