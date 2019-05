MSV Osann Monzel lädt zum Slalomrennen ein : Rollbahn wird zur Rennstrecke - Slalomrennen auf dem Flugplatz Bitburg

Bitburg/Osann-Monzel Der Motorsportverein Osann-Monzel organisiert am Wochenende ein Slalomrennen auf dem Flugplatz Bitburg. An zwei Tagen messen sich dort mehr als 160 Fahrer aus ganz Deutschland.

Orange-weiße Pylonen stehen kreuz und quer auf dem „Taxiway“. Die Straße, über die sonst nur Segelflieger zur Startbahn rollen, hat sich in einen Parcours verwandelt.

Auf Einladung des Motorsportvereins Osann-Monzel (VG Wittlich-Land) messen sich am Wochenende Hunderte Fahrer. Wer am flinksten durch den 2500 Meter langen Parcours rast, gewinnt.

Bei der letzten Etappe werden all diese Fahrer erneut zusammenkommen. Denn der Endlauf der Meisterschaft am 12. und 13. Oktober findet ebenfalls in Bitburg statt.