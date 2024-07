Wegen Mautpflicht: Rollende Heiko-Märkte in Bedrängnis: Wird es für Kunden bald teurer?

Neuendorf · Die am 1. Juli eingeführte erweiterte LKW-Maut trifft gerade das Eifeler Unternehmen Heiko besonders hart. Doch jetzt deutet sich an: Das letzte Wort ist vielleicht noch nicht gesprochen in der Sache.

Für die Neuendorfer Firma Heiko hat die erweiterte LKW-Maut gravierende finanzielle Folgen. Foto: Fritz-Peter Linden

Von Fritz-Peter Linden Redakteur in der Eifel