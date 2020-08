Fahrerflucht : Roller beschädigt, Verursacher geflüchtet

Foto: dpa/Carsten Rehder

Lünebach Am Eifelzoo in Lünebach ist am Mittwoch, 5. August, zwischen 11 und 18 Uhr, ein auf einer Stellfläche im Bereich des Nebentores abgestellter Roller vermutlich beim Rangieren zum Ein- oder Ausparken beschädigt worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei mitteilt, lässt der Schaden lässt darauf schließen, dass der Roller durch Fremdeinwirkung umstürzte. Anschließend wurde er wieder aufgerichtet. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.