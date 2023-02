Karneval : Rosenmontag: Prümer verkürzen Zugstrecke

Die Route des Prümer Rosenmontagszugs muss diesmal verkürzt werden. Der Hahnplatz bleibt aber wichtigste Station. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Der Rosenmontagszug in Prüm muss in diesem Jahr eine andere als die gewohnte Route nehmen – und die Strecke wird verkürzt. Das liegt aber nicht an Sicherheitsauflagen.

Berthold Thies, Chef der Prümer Karnevalsgesellschaft, hat sich in der Volksfreund-Lokalredaktion gemeldet. Und tritt bei dieser Gelegenheit gleich den Gerüchten entgegen, die zuletzt in der Stadt kursierten: dass die Prümer den Rosenmontagszug abgesagt hätten.

Das aber stimme ganz und gar nicht: „Der Zug findet statt, wir erfüllen auch alle Auflagen“, sagt Thies.

Allerdings gebe es trotzdem ein Problem, das man umgehen müsse: die Baustelle am Altenmarkt, über den die gewohnte Route des Zugs verläuft. Dort ist unter anderem ein Baukran installiert. Und deswegen, erklärt der KG-Präsident, „haben wir da eine Engstelle.“

So beschloss man, ein Unfallrisiko auszuschalten und änderte die Route. Der Umzug startet wie gewohnt in der Bahnhofstraße und wird am Hahnplatz-Kreisel nach rechts abbiegen in Richtung Ritzstraße, um sich wie immer am Fort-Madison-Platz aufzulösen. Die Zugstrecke sei dadurch verkürzt. Zum Ausgleich soll die Begrüßung aller teilnehmenden Gruppen auf dem Hahnplatz „ein bisschen großzügiger“ ausfallen.

Der Prümer Rosenmontagszug startet am 20. Februar um 13.11 Uhr.