Sicherheit : Rote Kappen und Infos für Erstklässler

Wolsfeld (red) Mit dem Schulanfang sind viele Kinder auch erstmals alleine im Straßenverkehr unterwegs Die Sachverständigenorganisation Dekra setzt sich seit 15 Jahren mit der Aktion „Sicherheit braucht Köpfchen“ dafür ein, dass die Mädchen und Jungen sicher unterwegs sind.

Sie klären in Zusamenarbeit mit Kooperationspartnern Erstklässler über die Gefahren und das richtige Verhalten im Straßenverkehr auf. In diesem Rahmen waren die Fachleute auch an der Grundschule in Wolsfeld. Die Schüler wurden außerdem mit signalroten Sicherheit-Kappen ausgestattet.