Unterstützer gesucht : Helfer brauchen auch Hilfe und ziehen von Tür zu Tür

Info

Das Deutsche Rote Kreuz im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist in vielfältigen Bereichen aktiv: Rettungsdienst (acht Rettungswachen mit etwa 18 000 Einsätzen im Jahr), Pflege (zwei Sozialstationen und zwei Tagespflegen), Sozialer Service (Hausnotruf, Menü-Service, Haushaltsdienste), Betreutes Wohnen, in der Flüchtlingsarbeit (Flucht, Migration und Integration), Aus- und Weiterbildung über das DRK-Bildungswerk, Bevölkerungs­schutz mit den ehrenamtlichen Bereichen in der Sozialen Arbeit, im Jugendrotkreuz und in der Bereitschaftsarbeit, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Schulsozialarbeit und Jugendpflege und vieles mehr).