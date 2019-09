Rekordversuch : Rotes Kreuz sucht Helfer für Rekordversuch

Bitburg Das Deutsche Rote Kreuz sucht freiwillige Helfer, die nähen können. Sie sollen Strickstücke zum größten Roten Kreuz der Welt zusammenfügen.

Der Kreisverband Bitburg-Prüm des Deutschen Roten Kreuzes sucht Helfer für den Abschluss seines Weltrekord-Versuchs. Im Frühjahr wurde dazu aufgerufen; so viele 30 mal 30 Zentimeter große rote Quadrate wie möglich zu stricken und sie dem DRK zur Verfügung zu stellen. Die Quadrate sind mittlerweile im Bitburger Mehrgenerationenhaus angekommen.

„Wir sitzen hier gerade vor einem großen Berg an Wolle und suchen nun fleißige Helfer, um die Quadrate zusammenzunähen“, sagt die Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses Andrea Becker. Sie hoffe, dass beim gemeinsamen zusammennähen am Donnerstag, 12. September, möglichst viele Nadelkünstler zusammenkommen. Los geht die große Nähaktion um 14.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus.

„Der DRK-Kreisverband Bitburg-Prüm bedankt sich bereits jetzt bei allen Wollkünstlern und ist begeistert über die Resonanz der Aktion“, sagt Becker. Man merke regelrecht, wie viel Herzblut und Engagement meterweise in die Strickstücke eingebunden seien, sagt sie. Jetzt geht es also noch an den Schlussspurt.