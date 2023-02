Nach vielen Schließungen : Das Rotlicht könnte langsam wieder angehen: Bekommt Bitburg ein weiteres Bordell?

Im Eifelkreis gibt es aktuell nur ein Bordell. Ein weiteres könnte dazukommen. Foto: dpa/Markus Scholz

Bitburg Aufgrund eines Gesetzes mussten viele Nachtclubs in der einstigen Rotlicht-Hochburg Bitburg schließen. Eines ist geblieben, ein weiteres könnte jetzt dazukommen und neu eröffnen.

Das älteste Gewerbe der Welt. Ein Geschäft, über das viele schweigen. Kaum einer gibt zu, Dienstleistungen von einer Sexarbeiterin in Anspruch zu nehmen. Doch würde niemand zu einer Prostituierten gehen, würden diese ihre Dienste nicht mehr anbieten.

Oder aber: Sie bieten ihre Dienste nicht mehr (legal) an, weil es ihnen schwer bis unmöglich gemacht wird, einen Ort dafür zu finden. Stichwort: Prostituiertenschutzgesetz (siehe Info), eingeführt 2017. Grundsätzlich – zumindest vom Namen her – eine Rechtsnorm, die Sexarbeiterinnen helfen soll. Aufgrund der neuen Vorschriften mussten viele Bordelle schließen, weil sie Auflagen nicht erfüllen konnten. Mal fehlen Fluchtwege, mal gesonderte Schlafräume, Baugenehmigungen erteilten die Städte in Wohn- und Mischgebieten nicht. Wie eine Bordellbetreiberin aus Trier im Sommer dem TV erklärte, arbeiten vor allem seit Corona viele Frauen statt in kontrollierten Betrieben mit Kondompflicht und Notfall-Knöpfen in Privatwohnungen. Stichwort: Wohnungsprostitution über das Internet. In vielen Fällen ist das illegal – um wie viele anbietende Damen es sich handelt, kann nicht beziffert werden.

INFO Prostitutionsschutzgesetz: Was gilt für Bordelle? Das 2017 in Kraft getretene Prostitutionsschutzgesetz hat auch für Bordellbetreiber starke Auswirkungen. Es regelt, welche Anforderungen für Prostitutionsstätten gelten. Prostitutionsstätten sind Gebäude oder Räume, in denen sexuelle Dienstleistungen erbracht werden. Dort muss unter anderem gewährleistet sein, dass die Räume, in denen die Prostitution stattfindet, von außen nicht einsehbar sind. Außerdem müssen die Räume über ein Notrufsystem verfügen und ihre Türen müssen jederzeit von innen geöffnet werden können. Vorgeschrieben sind auch angemessene Sanitäreinrichtungen für Prostituierte, Beschäftigte und Kundschaft. Es müssen außerdem Aufenthalts- und Pausenräume sowie abschließbare Aufbewahrungsmöglichkeiten für persönliche Gegenstände vorhanden sein. Darüber hinaus dürfen die für sexuelle Dienstleistungen genutzten Räume nicht als Schlaf- oder Wohnräume genutzt werden.

Was man beziffern kann: Wie viele Bordelle dichtgemacht haben. Gab es in der ehemaligen Rotlicht-Hochburg Bitburg mit der Sansi-Bar, der blauen Lagune, dem Goldenen Stern, der Mai-Thai-Bar und der Red Rose Bar einst jede Menge Angebote, bleibt heute nur noch der Gentleman’s Club im Industriegebiet „Auf Merlick“. Auch der Club St. Tropez im Prümer Stadtteil Tafel und der Club Blue in Niederprüm haben dichtgemacht. „Im Eifelkreis wird aktuell nur ein Bordell in Bitburg betrieben“, sagt Thomas Konder, Sprecher des Eifelkreises Bitburg-Prüm auf Nachfrage unserer Zeitung.

Neues Bordell in Bitburg?

Das könnte sich ändern. Nach TV-Informationen soll ein weiteres Bordell in der Bierstadt eröffnen. Wo, wann und von wem, das ist nicht klar. Dass die Informationen einen wahren Kern haben könnten, bestätigt auch eine Antwort der Kreisverwaltung, die mitteilt, dass ein „Erlaubnisantrag“ vorliege – dieser beziehe sich ebenfalls auf Bitburg. „Bisher wurde jedoch noch keine Erlaubnis erteilt, da die Unterlagen noch nicht vollständig vorliegen“, sagt Sprecher Thomas Konder.

Dass der Wille zur Eröffnung eines Bordells nicht gleichbedeutend mit dem Erfolg des Antrages ist, zeigt die Vergangenheit. Immer wieder versuchten Bordellbesitzer, eine Erlaubnis zu erhalten, um ihre Clubs offen zu halten. So auch bis vor knapp zwei Jahren, als sich das Casablanca in Bitburg-Mötsch in einem Rechtsstreit auf einen Vergleich einigte. Wie genau dieser aussah, ist nicht bekannt. Anders als seine Auswirkungen: Auch im Casablanca ging das Rotlicht aus.

Was bleibt, wenn die Nachfrage weiter da ist? Der Weg zu einer Sexarbeiterin auf einem Parkplatz? Schwierig, zumindest in der Eifel. Wie viele Frauen exakt im Landkreis ihre Dienste anbieten, kann niemand genau sagen. Prostituierte müssen sich nicht als solche anmelden, sondern sie benötigen lediglich eine Bescheinigung, die bestätigt, dass an der Belehrung nach Infektionsschutzgesetz durch das Gesundheitsamt teilgenommen wurde. „Im Jahr 2022 wurden sechs Prostituierte im Eifelkreis diesbezüglich belehrt“, sagt Thomas Konder. Die daraufhin ausgestellte Bescheinigung gilt für die Bundesrepublik Deutschland mit der Folge, dass die Prostitution auch im ganzen Bundesgebiet ausgeübt werden kann, sagt er weiter. „Wie viele Prostituierte sich derzeit tatsächlich hier aufhalten, kann daher nicht festgestellt werden.“