Hunde auf dem Laufsteg Europas schönster Rottweiler kommt aus Speicher

Wenn Klaus Rostock an den 26. Mai in Dortmund denkt, kommen ihm die Tränen. Der Mann, der sonst um kein Wort verlegen ist, muss innehalten, schluckt, senkt den Blick. Seine Ergriffenheit kann er dennoch nicht verbergen. Er erzählt, wie es war, als er seinen Hund an den Richtern vorbei führte, aufgeregt, zwischen der internationalen Konkurrenz, voller Konzentration das Tier mit der gebändigten Kraft an der Leine, von Anspannung bis in die Haarspitzen erfüllt. Als dann das Votum fiel und sein Hund zum schönsten Rottweiler Europas gekürt wurde, flossen die Tränen. „Meine Gefühle waren nicht zu halten“, beschreibt Jostock den Moment. Die Nachricht musste sofort raus über Facebook. Mit Bildern von Hund, Siegerschleife und Urkunde. „Zu gewinnen ist ein tolles Gefühl“, sagt er und seine feuchten Augen strahlen. Man merkt, was der 68-jährige Hundetrainer später auch mit Worten bekräftigt: „Meine Hunde sind mein Leben.“