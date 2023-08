Touristisches Phantom Diese Straße gibt es nur noch im Navi: Was es mit der Gottfried-von-Bouillon-Route auf sich hat

Bitburg · In der gesamten Eifel und an der Mosel taucht in Navigationssystemen immer wieder eine mysteriöse Ferienstraße auf: die Route Gottfried von Bouillon. Herauszufinden, wohin sie geneigte Urlauber und Eifeler eigentlich führt, ist allerdings gar nicht so einfach wie erwartet.

29.08.2023, 06:22 Uhr

Navigationssysteme zeigen die Route Gottfried von Bouillon quasi überall in der Region an. Was es mit dieser Route auf sich hat, ist aber nur schwer herauszufinden. Foto: TV/Frank Auffenberg

Von Frank Auffenberg Redaktion Eifel

Deutsche Wildstraße, Grüne Straße Eifel-Ardennen, Deutsche Vulkanstraße – die Namen dieser Ferienstraßen begegnen quasi jedem Nutzer von Navigationssystemenüberall in der Eifel. Die Routen weisen auf touristisch interessante Strecken hin und sollen Besucher dazu animieren, eine Region auf eigene Faust zu erkunden. Die Namen sind dabei nicht unbedingt subtil und lassen meist keine Fragen zur thematischen Ausrichtung offen. In der Eifel taucht allerdings immer wieder ein Strecke auf, deren Bezeichnung dann doch rätselhaft ist: Route Gottfried von Bouillon. Was wird damit beworben?