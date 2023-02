Kommunalpolitik : Neuer Ortschef von Buchet tritt sein Amt an

Neuer Ortschef von Buchet tritt sein Amt an

Buchet Rudol Diederichs ist im Januar zum Ortsbürgermeister von Buchet gewählt worden. Wann er sein Amt antritt.

Sein Nachfolger übernimmt jetzt das Ehrenamt: Im Januar trat Rudolf Diederichs (parteilos) als einziger Kandidat an, die Bürgerinnen und Bürger wählten ihn mit großer Zustimmung (90,6 Prozent) zum neuen Gemeindechef. Von den 230 Einwohnern sind 195 wahlberechtigt, 128 gaben ihre Stimme ab (Beteiligung: 65,6 Prozent), ein Wahlzettel war ungültig. Auf Diederichs entfielen 115 Ja-Stimmen bei zwölf Gegenstimmen.

In der Ratssitzung am Mittwoch, 1. März (Beginn: 20.30 Uhr) im Gemeindezentrum wird Rudolf Diederichs ernannt – und dann geht es auch gleich in die Tagesordnung.