Landtagswahl 2021 : Ein Blick zurück: So lief die Landtagswahl 2016

Info

Im Wahlkreis 23 traten bei der Landtagswahl 2016 folgende Direktkandidaten an:

Bettina Brück (SPD), Alex Licht (CDU), Jutta Blatzheim-Roegler (Grüne), Frank Klein (FDP), Hans-Werner Jung (Die Linke), Willi Feilen (FWG), Johannes Schneider (ÖDP), Richard Pestemer (Pestemer). Von diesen Kandidaten treten in diesem Jahr Jutta Blatzheim-Roegler, Frank Klein, Johannes Schneider und Bettina Brück wieder an. Das Direktmandat 2016 ging an Alex Licht, in den Landtag zogen auch Blatzheim-Roegler und Brück ein.

Im Wahlkreis 22 traten bei der Landtagswahl 2016 folgende Direktkandidaten an:

Nadine Zender (SPD), Elfriede Meurer (CDU), Simon Adriani (Grüne), Arno Weber (FDP), David Koch (Die Linke), Ulrich Müller (FWG), Erik Hofmann (ÖDP), Brigitte Hoffmann (AfD). Von diesen Kandidaten treten in diesem Jahr wieder Brigitte Hoffmann, Erik Hofmann und Ulrich Müller. Das Direktmandat 2016 ging an Elfriede Meurer. Von den übrigen Kandidaten schaffte keiner den Einzug in den Landtag.