Tief richtet in der Eifel kaum Schäden an : Ruhe nach dem Sturm: Goran pustet nur mal durch

Tief richtet in der Eifel kaum Schäden an

Eifel Das Sturmtief hat in der Eifel kaum Schäden angerichtet. Viele Bäume fielen vorher schon durch Schneebruch um.

Das hat wohl auch mit der Wetterlage der vergangenen Wochen zu tun. Vor allem dem Umstand, dass es in den Höhenlagen so stark geschneit hat. Denn dadurch sind die meisten maroden Bäume in der Gegend wohl bereits dem Schneebruch zum Opfer gefallen. So jedenfalls lautet die Einschätzung der Fachleute.