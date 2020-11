Zahl der Woche : Rund 20 Prozent der Eifeler sind Senioren

BITBURG/PRÜM Besonders bei älteren Menschen kann eine Covid-Erkrankung einen schweren Verlauf haben. Das macht rund jeden fünften Eifeler zum Risikopatienten.

Die meisten Senioren leben demnach in und um Prüm und Arzfeld (22,6 Prozent). Wohingegen die Bevölkerung in Bitburg (19,9 Prozent über 65) und Speicher (etwa 19 Prozent) deutlich jünger ist. Das Bitburger Land und die Südeifel liegen im Mittelfeld, bei etwa 20 Prozent.

Forscher erwarten, dass der Anteil der Senioren an der deutschen und auch an der Eifeler Bevölkerung in Zukunft weiter steigen wird. Denn zum einen werden immer weniger Kinder geboren und zum anderen steigt die Lebenserwartung durch medizinischen und technischen Fortschritt. Insbesondere die Zahl der Über-80-Jährigen, also die der derzeit besonders gefährdeten Gruppe, steigt nach Angaben des Statistischen Bundesamtes von Jahr zu Jahr.