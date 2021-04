Kostenpflichtiger Inhalt: Bauland-Report : Wo es in der Verbandsgemeinde Bitburger Land freie Grundstücke gibt

Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Julian Stratenschulte

Eifel Wer sesshaft werden und ein Haus bauen möchte, braucht zuerst einmal ein Grundstück. Suchende müssen sich dabei nicht nur auf Städte beschränken. Auch die kleineren Orte in der Verbandsgemeinde (VG) Bitburger Land befinden sich im Wachstum und arbeiten ständig an neuen Baulanderschließungen. Der Volksfreund hat in Erfahrung gebracht, wo es aktuell noch Grundstücke gibt und wo bereits Vorplanungen für neue Gebiete laufen.