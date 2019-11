Kostenpflichtiger Inhalt: Stadtentwicklung : Nach dem Hahnplatz werden in Prüm immer mehr Privathäuser saniert

Rund um den neuen Hahnplatz lassen auch die privaten Eigentümer – im Bild die Immobilie von Familie Kausen mit Gerüst – ihre Gebäude sanieren. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Der neue Prümer Hahnplatz bringt sichtbar Bewegung ins Städtchen: Eine ganze reihe von Eigentümern rundherum saniert Geschäfte und Wohnungen. Insgesamt werden einige Millionen investiert.

So führt das Eine zum Anderen: Seitdem der Hahnplatz-Umbau erledigt ist, haben sich etliche Eigentümer rund um das Prümer Zentrum an die Arbeit gemacht und sanieren kräftig, was dort an Gebäuden steht. Zeit für einen kleinen Spaziergang um den Platz und in die Nachbarstraßen.

Etwa zu Christine und Michael Kausen: Noch steht das große Gerüst mit grünem Schutzmantel an ihrem Haus im Übergang vom Hahnplatz in die Bahnhofstraße: Damit die Arbeiten, begonnen im August, zügig vorangehen können, ist dieser Abzweig des Hahnplatz-Kreisverkehrs in Richtung Bahnhof gesperrt.

Aber nicht mehr lange: „Ich hoffe, dass wir da Mitte November das Gerüst abbauen können“, sagt Christine Kausen. „Und dann fällt auch die Sperrung weg.“

Bis dahin sind dann der Dachstuhl saniert, Dämmung, Heizung und Fenster neu – und die drei seit längerem nicht genutzten Wohnungen über dem Friseursalon und dem Weltladen im Erdgeschoss.

Ganz am anderen Ende, zwischen Regino-Gymnasium und unterer Hahnstraße, hat Oliver Hofrath sein Haus mit der Musikkneipe „Rampenlicht“ umfassend aufgefrischt – und zudem eine Terrasse auf dem Duppborn hinzugewonnen. Fassade, Fenster, alles neu – „und dann hab ich zwei Wohnungen kernsaniert“.

Außerdem habe er für Pächter Markus Pint einen Raum in dessen Gastwirtschaft ausgebaut, mit Platz für 30 bis 40 Gäste. Auch die ehemalige Backstube vorn an der Hahnstraße werde Markus Pint künftig nutzen, um dort kleinere Leckereien anzubieten und die Gäste auf der neuen Terrasse von dort aus bewirten zu können. Kurz: „Da ist schon einiges passiert“, sagt Hofrath.

Und nicht nur an seinem Haus: Ein paar Türen weiter ändert auch die Volksbank Eifel allerhand: Der bisherige Eingang wird Café, der Innenhof neu gemacht, von der Spiegelstraße wird es einen zusätzlichen Zugang zum Gebäude geben. Man habe Beratung und Service neu aufgeteilt, sagt Thies. Und werde wohl insgesamt rund zwei Millionen Euro investieren. Eine Summe, sagt er, die zusammen mit den Arbeiten an den Häusern in der Nachbarschaft insgesamt noch deutlich übertroffen werden dürfte.

Direkt an der Basilika wiederum wird Udo Sohns aus Brandscheid die Räume des früheren Elektrogeschäft Wirtzfeld sanieren – und die drei Wohnungen darüber. Vermutlich im Frühling werde man sie vermieten können. Und für das Ladengeschäft hat er aktuell bereits vier Bewerber – „vier ganz unterschiedliche Konzepte“. sagt Sohns, „da sind wir noch in den Verhandlungen.“

Während er ein paar Meter weiter oben inzwischen ein griechisches Restaurant für das Eckhaus gegenüber der Kausen-Immobilie gewonnen hat: „Der Pächter ist zufrieden. Und wie man in Prüm hört, hat er sich gut etabliert.“ Direkt daneben will er außerdem noch die Gestaltung der Stockwerke über dem „Mäc Hämpi“-Imbiss vereinheitlichen. „Und wir haben an allen drei Häusern darauf geachtet, dass ein barrierefreier Zugang möglich ist.“

Gabriele und Wolfgang Mölter wollen unterdessen ebenfalls ihre Immobilie (früher mit dem Bekleidungsgeschäft „la Moda“) am oberen Platz grundsanieren, auch dort werden die Wohnungen erneuert. „Wir warten täglich auf die Genehmigung“, sagt Gabriele Mölter. Pächter fürs Erdgeschoss ist eine Werbeagentur, für die drei Wohnungen darüber soll ein Aufzug eingebaut werden.

Und schräg gegenüber in der Hahnstraße wird Eigentümer Detlef Gehrke im kommenden Jahr ebenfalls loslegen: „Da wird neuer Wohnraum entstehen“, sagt auch er, das bisherige Ladengeschäft soll verkleinert werden. Bei der heutigen Fläche sei kaum ein Interessent dafür zu finden: „Zu klein für die Großen, zu groß für die Kleinen.“ Und so richtet er im Gebäude jetzt drei Wohnungen und zwei Appartments ein. „Die Planung läuft“, sagt Detlef Gehrke. Umbaubeginn: „Ende 2020.“

Allerdings ist im Städtchen noch nicht alles gut oder absehbar in Angriff genommen: Weiterhin offen bleibt, was zum Beispiel aus dem Haus Petri-Hockertz am oberen Hahnplatz wird. Es wäre eine der Kern-Immobilien – dort, wo früher unter anderem eine Woolworth-Filiale und später ein Laden des in Schimpf und Schande untergegangenen Schlecker-Imperiums residierten.

Auch ein paar Meter in die Bahnhofstraße hinein findet man noch eine eher schäbige Stelle: „Das ist auch Mist, ganz einfach“, sagt Stadtbürgermeister Johannes Reuschen. „Ich will da nichts beschönigen. Es gibt sicher Ecken, wo wir noch Hausaufgaben haben.“

Aber damit wollen wir nicht aufhören: Dazu tut sich dann doch aktuell zu viel Erfreuliches um den zentralen Prümer Platz. „Was mich besonders freut“, sagt Johannes Reuschen, „ist, dass der Platz fertig ist und die Rechnung aufgeht: Dass der öffentliche Euro auch manchen Privateigentümer motiviert zu überlegen, was man da machen kann.“

Bald einheitlichere Fassade: Der Imbiss "Mäc Hämpi" und das Nachbargebäude links. Foto: Fritz-Peter Linden

Ebenfalls am oberen Hahnplatz lässt Familie Mölter das Haus links im Bild erneuern. Foto: Fritz-Peter Linden

Ganz neue Ansicht vom Duppborn: Oliver Hofraths Haus mit der Musikkneipe „Rampenlicht“. Foto: Fritz-Peter Linden