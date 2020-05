Infrastruktur und Freizeit : Wandern, wohlfühlen, weite Blicke

Pronsfeld Rund um Pronsfeld gibt es vier neue Wanderwege. Holzliegen, Picknickplätze und zwei Wald-Oasen komplettieren das Angebot.

Möglich war dies dank zweier fleißiger Helfer. So haben Stefan Faber und Hardy Gasper die Sitzmöbel ehrenamtlich hergestellt. Die Ortsgemeinde hat lediglich das Material bezahlt und beim Aufstellen geholfen. „Die beiden haben da viel Herzblut reingesteckt“, sagt Ortsbürgermeister Harald Urfels. So haben die beiden Tüftler auf mehreren Bänken Probe gelegen und einige für unbequem befunden. Die Pronsfelder Liegen wurden der menschlichen Anatomie so angepasst, dass man auch längere Zeit gemütlich darauf liegen kann. „Da willst du nicht mehr runter, wenn du einmal draufliegst“, sagt Urfels.

Mit Unterstützung des Naturparks Nordeifel wurden die Routen ausgewählt und beschildert. Alle Touren beginnen am Wanderparkplatz Nummer zwölf in der Bahnhofstraße. Dieser wird zurzeit noch erweitert. Auch diesen Ausbau unterstützt der Naturpark Nordeifel finanziell.

Eine weitere Wald-Oase entsteht auf einem kleinen Plateau nahe den Weihern im Alfbachtal. „Im Herbst hatten wir dort eine kleine Aufräumaktion. Es ist himmlisch ruhig da“, sagt Urfels. Eine weitere Attraktion ist eine riesige Bank, die mit 3,20 Metern Höhe und vier Metern Breite schon viel Platz bietet und außerdem ein schönes Fotomotiv ist. Die Bank steht an der Habscheider Straße, an der Einmüdung Richtung Masthorn.

Nur ein Anziehungspunkt muss in Zeiten von Corona noch etwas auf sich warten lassen. So war geplant, in einem Wagon im kleinen Eisenbahnmuseum ein Café einzurichten. Die nötige Technik dafür gibt es schon. Doch ob das Angebot in diesem Jahr überhaupt noch realisierbar ist, kann Ortsbürgermeister Harald Urfels nicht sagen.