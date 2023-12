Bedenken gegen Photovoltaikanlagen Neue Solarparks bedrohen möglicherweise Existenzen

Insgesamt geht es bei der neuen Fläche für Photovoltaikanlagen in der Verbandsgemeinde Speicher um 60 Hektar Land, was ungefähr der Größe von 84 Fußballfeldern entspricht. Das Gebiet für die Solarmodule verteilt sich auf Herforst (11,9, Hektar ), Hosten (10 Hektar), zwei Gebiete in Orenhofen (7,7, Hektar und 7,9, Hektar ), eins in Preist (8,8 Hektar ) und eins in Spangdahlem (14,5 Hektar ).