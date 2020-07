Ballenpressen in Flammen : Es brennt auf Feldern in Gilzem und Hetzerath

Gilzem/KAschenbach/Hetzerath Die schwarze Rauchsäule über Hetzerath ist kilometerweit zu sehen. Dann rückt auch schon die Feuerwehr an. Was ist dort passiert?

Das Problem gibt es jedes Jahr. Bei der Feldarbeit kommt es zu Bränden. Am Montag wurden die Feuerwehren gegen 17.15 Uhr zu einem Einsatz zwischen Gilzem und Kaschenbach alarmiert. Eine Heuballenpresse war in Brand geraten. Geistesgegenwärtig konnte der Landwirt noch seinen Traktor abkoppeln und den Notruf absetzen.

Auch im Nachbarkreis Bernkastel-Wittlich stand eine Strohballenpresse in Flammen. Dort wurde am Sonntag gegen 20.45 Uhr auf ein Getreidefeld an die Grenzgemarkung Hetzerath/Föhren in der Nähe des Flugplatzes gerufen. Ein Landwirt war dort mit einem Traktor und einer Strohballenpresse damit beschäftigt, das Getreide zu Rundballen zu pressen. Als der Fahrer Rauch und Flammen an der anhängenden Maschine bemerkte, koppelte er die Presse ab und brachte sich mit dem Traktor in Sicherheit.