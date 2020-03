Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft in Krisenzeiten : Bitburger Einzelhandel hofft auf treue Kunden

Foto: Uwe Hentschel 12 Bilder Ein Rundgang durch Bitburg in Zeiten von Corona.

Bitburg Mit Botschaften in den Schaufenstern setzen die Händler der Bitburger Innenstadt auf die Treue ihrer Kundschaft.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Uwe Hentschel

Wenn es hart auf hart kommt, ist die Erkenntnis ernüchternd. Denn mit der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung wurde eine rote Linie gezogen.

Eine rote Linie zwischen den Angeboten, die als systemrelevant gelten und jenen, denen diese Relevanz nicht zugesprochen wird. Das öffentliche Leben wird runtergefahren. Und wie weit das möglich ist, ohne die Grundversorgung zu gefährden, zeigt ein Spaziergang durch die Bitburger Innenstadt.

Es ist Samstagvormittag, ein sonniger Tag. Normalerweise würde sich jetzt die Fußgängerzone langsam füllen. Vor den Cafés, Restaurants und Eisdielen würden Menschen sitzen und den Leuten zuschauen, die mit Einkaufstüten an ihnen vorbeischlendern.

Stattdessen herrscht nun gespenstige Leere. Um Punkt 10.29 Uhr bewegen sich zwischen Spittel und Glockenturm gerade einmal fünf Menschen. Eine Frau mit schwarzer Jacke und grünem Mundschutz biegt von der Hauptstraße in die Petersstraße ein. Sie war einkaufen – das verrät die Zehnerpackung Klopapier in ihrer rechten Hand.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Handel in der Vulkaneifel : Gewerbevereine appellieren an Kunden

Vor zwei Wochen noch hätte sie auf ihrem Heimweg aufpassen müssen, dass sie keiner ausraubt. Und jetzt? Jetzt ist niemand mehr da, den das interessiert. Zumindest nicht in der Fußgängerzone. Wo auch immer mit welcher Intention der Hygieneartikel aus perforiertem Zellstoff in den vergangenen Wochen gebunkert wurde: Die Versorgungslage scheint sich langsam wieder zu entspannen.

„Die Versorgungslage ist gut und Hamsterkäufe sind nicht nötig!“, steht auf einem Zettel an der Glastür der Bauernmarkthalle. Sie hat geöffnet. Etwas mehr als ein halbes Dutzend Händler hält die Stellung. Rot-weißes Absperrband zeigt den Kunden, wo sie sich aufhalten dürfen und wo nicht. „Das Ladenlokal ist für so viele Menschen geöffnet, dass diese einen Mindestabstand von zwei Metern zum nächsten Kunden haben“, heißt es auf dem Info-Zettel.

Ein Stück Papier, bevorzugt im Din-A4-Format: Für viele Händler der Innenstadt ist das derzeit eine der wenigen Möglichkeiten, mit der Kundschaft in Kontakt bleiben. An den Schaufenstern und Türen der geschlossenen Ladenlokale kleben die Nachrichten der Geschäftsinhaber.

Die Corona-Krise erfordert Durchhaltevermögen. Womöglich werden es nicht alle Händler schaffen. Doch die meisten zeigen sich zuversichtlich und einsichtig. Einige verweisen auf ihre Online-Shops, bieten Versand- und Lieferservice an, andere haben ihre Telefonnummer und Mailadresse aufgeschrieben. Die Kunden sollen wissen, dass die Geschäftsleute auch weiterhin für sie da sind.

Lesen Sie auch Wirtschaft : Schnelle Hilfen für die regionale Wirtschaft

„Wir wünschen Ihnen in dieser schweren Zeit viel Gesundheit und freuen uns sehr, wenn wir Sie nach dieser Krise wieder in unserem Geschäft begrüßen dürfen“, steht an der Tür des Modehauses Nickel. „Passen Sie gut auf sich auf und lassen Sie uns zusammenstehen“, wünscht das Team des Porzellanhauses Schönhofen. „Denken Sie an uns und bleiben Sie gesund“, so die Nachricht auf einem in Herzform geschnitten Stück Papier der Blumen-Ecke in der Trierer Straße.

Und manche sind durchaus kreativ. In einem der Schaufenster der Kunstecke in der Petersstraße hängen Grafiken des Künstlers Udo Lindenberg. Auf einem der Bilder sitzt Lindenberg vorne auf dem Kessel einer rasenden Lokomotive, dem Sonderzug nach Pankow, gut gelaunt mit einem Cocktail in der Hand. „Hey Honey, keine Panik“, steht auf dem Bild. „Bleibt gesund – und alles wird gut!!!“, hat das Team der Kunstecke ergänzend zu der Botschaft des Künstlers auf einen gelben Zettel geschrieben, der am Rahmen klebt.

Ein anderes Werk des Musikers zeigt Lindenberg, wie er am Strand seiner Liebsten zuprostet. Im Hintergrund zu sehen ist die Kathedrale von Palma. „Heimweh nach Mallorca“ hat Lindenberg das Bild genannt. „Auch da kommen wir noch mal hin“, versichert die Kunstecke.