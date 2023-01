Stadtentwicklung und Verkehr : Nördliche Saarstraße in Bitburg bis Ende März gesperrt

Nördliche Saarstraße in Bitburg bis Ende März gesperrt

Bitburg Die Saarstraße ist an ihrem nördlichen Ende derzeit für den Verkehr voll gesperrt. Autofahrer müssen in beiden Fahrtrichtungen Umleitungen nutzen.

Während im Norden der Bitburger Innenstadt aktuell die Arbeiten an der Sanierung der Kölner Straße ruhen und der Verkehr die Strecke auf der noch bis mindestens zur Jahresmitte gebaut wird befahren darf (der TV berichtete), müssen Autofahrer im Süden mit Umwegen rechnen. Die Saarstraße ist im Norden zwischen Moselstraße und dem Kreisverkehr an der Kreisverwaltung in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.