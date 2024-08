Vögel verschwunden? Überraschende Ruhe im Waisenhauspark – Wo sind die Saatkrähen hin?

Schattenspendende Bäume, ein idyllischer Teich und ein Barockschloss – der Waisenhauspark an der Kölner Straße in Bitburg ist eigentlich eine regelrechte Oase in direkter Nähe zum Zentrum, wären da nicht ein paar Parkbewohner, die immer wieder für Ärger sorgen: die Saatkrähen. Nachbarn und wohl auch die meisten Parkbesucher werden die kleinen Krach- und Dreckmacher nicht unbedingt vermissen. Sie können aktuell die Stille im Park genießen, die Vögel sind nämlich gerade zumindest tagsüber nirgends zu sehen oder zu hören. Hat das etwa mit den Lockerungen der Landesregierung in Sachen Abschussfreigaben zu tun?