Literatur und Freizeit : Wenn der „Hofnarr“ den Grüffelo gibt

Idenheim Sänger Elmar Fank hat neue Zuhörer gewonnen: 120 bis 150 Kinder hören und sehen ihm zu, wenn er ihnen vorliest.

In Zeiten von Corona entdeckt man manchmal ganz neue Seiten an sich. So geht es auch Elmar Fank. Er, den viele aus der Band „Die Hofnarren“ kennen und der in der Luxemburger Konzerthalle Rockhal als Veranstaltungstechniker arbeitet, liest Kinderbücher. Nicht einfach nur so, sondern mit Musik unterlegt und passenden Geräuschen.