Konzert : Saga macht Station in Bitburg

Die Mitglieder der Rockband Saga. Fotos: Pierre Menard, Janice Stobie-Rushton. Foto: Saga/Pierre Menard

Bitburg (red) Die Rockgruppe Saga gastiert am Samstag, 7. März, mit der „Out of the Shadow Tour“ um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Stadthalle in Bitburg. Karten gibt es im Vorverkauf unter der Ticket-Hotline 0651/9790777.



