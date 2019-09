Erntezeit : Saisonbeginn für die Apfelpresse

Eschfeld Der EIFEL Produzent „Obstweinkellerei am Wässerchen“ aus Eschfeld startet mit der Annahme von Äpfeln am Samstag, 28. September. Neben der Annahme von Obst aus privater Hand, gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Saftaktion für Kindergärten und Schulen.

Gruppen können sich ein „Apfelkonto“ einrichten und in der Zeit von Samstag, 28. September, bis Samstag, 12. Oktober, Äpfel abgeben. Sie erhalten im Gegenzug leckeren Apfelsaft. Natürlich können auch Leute, die zu viel Obst für den Eigenbedarf haben, auf die jeweiligen Apfelkonten spenden.