Spendenaktion : Sammeln für den guten Zweck

Bitburg Für die einen ist es Müll, für die anderen sind es Wertstoffe: Die Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral Bitburg und das Haus der Jugend Bitburg haben Kronkorken, Briefmarken und alte Handys für einen guten Zweck gesammelt.

Denn mit dem vermeintlichen Müll können Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche unterstützt werden. Durch den Verkauf gesammelter Kronkorken werden in Afrika durch den Verein „Amebii Ghana“ Kinder krankenversichert. „Der Erlös von 70 Kilogramm Kronkorken ermöglicht es, ein benachteiligtes Kind zwei Jahre zu versichern und ihm so medizinische Hilfe zukommen zu lassen“, sagt Isabel Eckfelder, Leiterin der Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral im Haus der Jugend. „Und durch den Verkauf von Briefmarken werden Ausbildungsplätze für Jugendliche durch Kolping international unterstützt.“ Wertvolle Metalle aus alten Handys werden zugunsten der „Aktion Schutzengel“ des Hilfswerks Misereor gesammelt.

Auch der Bitburger Restaurantbesitzer Rocco Silipigni unterstützt die Aktion. Seit vielen Jahren sammelt er die Kronkorken in seinem Lokal, über 120 Kilogramm sind in den vergangenen Jahren zusammen gekommen. Er erzählt: „Vor vielen Jahren hatte ich einen Stammgast, der die Kronkorken immer für einen guten Zweck, nämlich die Anschaffung eines Rollstuhls für bedürftige Kinder gesammelt und mitgenommen hat.“ Diese Aktion gebe es jedoch nicht mehr. „Und so habe ich mich dazu entschlossen, meine Sammlung an die Aktion der Fachstelle und des Hauses der Jugend weiterzugeben“, sagt Silipigni.