Malteser : Sammelstelle wieder geöffnet

Bleialf (red) Die Malteser in Bleialf sammeln Kleidung für Hilfstransporte. Geöffnet ist die Sammelstelle wieder am Samstag, 3. April, von 10 bis 12 Uhr. Sie liegt in der Bahnhof-Straße, Abzweigung Winterscheid, direkt rechts.

Angenommen wird gut erhaltene Kleidung für bedürftige Menschen im rumänischen Dorobanti. Außerhalb der Öffnungszeit sollte man keine Kleider ablegen, weil diese aus hygienischen Gründen entsorgt werden müssen.