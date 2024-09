Durchhalten und kämpfen Was Samuel Fitwi in seiner Heimat, auf der Flucht und im Sport gelernt hat (Fotos)

Bitburg · Der Olympiateilnehmer Samuel Fitwi hat in Paris einen hervorragenden 15. Platz im Marathon erlaufen. Geboren in Eritrea, übers Mittelmeer geflüchtet und jetzt in der Eifel zu Hause hat Fitwi eine beeindruckende Karriere gestartet.

04.09.2024 , 07:09 Uhr

Von Christina Bents