Investitionen : Sanierung der Franziskusschule soll im neuen Jahr beginnen

Irrel Der Kreistag hat das Bauprogramm für die Franziskus Grund- und Realschule bewilligt. Investiert werden knapp elf Millionen Euro.

Die St. Franziskus Grund- und Realschule plus in Irrel stammt aus dem Jahr 1970 und wurde im Jahr 2003 erweitert. Jetzt stehen umfangreiche Baumaßnahmen an, um die Schule zu sanieren und so zu erhalten.