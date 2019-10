Sanierung : Grundschule in Wolsfeld soll bis zum Frühjahr fertig sein

WOLSFELD Die Sanierung der Grundschule in Wolsfeld soll bis zu den Osterferien abgeschlossen sein. Rund 2,4 Millionen Euro werden investiert.

Die Arbeiten an der Sanierung der Wolsfelder Grundschule laufen. Noch ist der Unterricht in Behelfscontainer ausgelagert, läuft nun aber alles rund, werden die Kinder im Frühjahr wieder in ihre eigentlichen Räume zurückkehren.. Einen ersten Eindruck davon, wie die Schule nach der Sanierung aussehen wird, bekommen die Mitglieder des Ausschusses für Jugend, Schulen und Kultur bereits beim Betreten des Versammlungsraums. Der Ausschuss der Verbandsgemeinde (VG) Bitburger Land wandert nämlich von Sitzung zu Sitzung. Zuletzt war die Grundschule in Neidenbach an der Reihe, davor die in Bettingen und nun folgt Wolsfeld. Seit dem Frühjahr laufen dort die Sanierungsarbeiten.

Derzeit laufen unter anderem die Arbeiten an der Fassade. An der Gebäuderückseite seien diesen bald abgeschlossen, so Schneider, und an der Vorderseite gehe es jetzt mit der Dämmung weiter. Was den Trockenausbau betrifft, so hat sich dessen geplanter Beginn verzögert. „Wir hatten das Pech, dass der beauftragte Trockenbauer Insolvenz anmelden musste“, sagt der Planer. Glücklicherweise aber habe man ein anderes Unternehmen gefunden, dessen Angebot sich in der gleichen Preislage bewege.