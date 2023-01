Von Flut getroffen : Sanierung der Kita in Wißmannsdorf abgeschlossen – Kosten könnten Millionengrenze übersteigen

Bei der Flut wurde die Kita in Wißmannsdorf unbenutzbar. Das hat sich jetzt geändert – nach einem Jahr aufwendiger Sanierung. Jetzt geht der Blick nach vorne.

Es ist der 13. Juli 2021. Die Kita in Wißmannsdorf erstrahlt nach der Sanierung in neuem Glanz. Trifft sich gut, denn es wir das 50-jährige Jubiläum der Einrichtung gefeiert. Keiner ahnt, dass die nächsten Monate von einer erneuten Sanierung geprägt sein werden. Denn zwei Tage nach der Feier traf die Jahrhundertflut Deutschland und die Eifel. Auch die Kita wurde mit voller Wucht getroffen, das Wasser der Prüm stand teilweise 30 Zentimeter hoch in Gebäude. Nachdem die Wassermassen weg waren, wurde deutlich: Die 72 Kinder zu betreuen sollte vorerst nicht möglich sein.

Die Kinder mussten verteilt werden. Ausweichorte in Nachbargemeinden sorgten dafür, dass die Kinder bestmöglich betreut werden konnten. So kamen beispielsweise 50 der Kinder dauerhaft in einer Bitburger Kindertagesstätte unter. Die Vorschulkinder fanden unterdessen ihr dauerhaftes Quartier in der Grundschule in Rittersdorf, wo sie bis zur Einschulung im Sommer 2022 blieben. Mit den Umzügen war jedoch im Sommer Schluss. Am 15. Juli (genau ein Jahr später, man könnte sagen, die Wißmannsdorfer Kita habe ein Faible für besondere, wenn auch unplanbare Daten) wurde die Kita wieder eröffnet.