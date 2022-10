Kirche : Fortschritt bei Sanierung der Kirche

Preist Einladung zur Baustellenbesichtigung in Preist am 22. und 29. Oktober.

(red) Vor fast einem Jahr haben die Renovierungsarbeiten in der Kirche St. Cäcilia in Preist begonnen. Nun sind die ersten Arbeiten abgeschlossen. Das Deckengewölbe der Kirche aus dem Jahr 1867 war von Rissen durchzogen. An vielen Stellen war die Farbe abgeblättert und der von Salpeter zerfressene Innenputz hatte sich gelöst. Die Kirche durfte nicht mehr betreten werden. Auch die Holzbänke und die Wandverkleidung waren stark vom Holzwurm befallen.

Vor Kurzem erfolgte ein Durchbruch für einen barrierefreien Seiteingang. Noch steht das Gerüst in der Kirche. Bevor es abgebaut wird, muss der Innenanstrich erfolgen. Die Reinigung aller Wandflächen und das Streichen der Flächen wird wiederum unter fachkundiger Anleitung in Eigenleistung erfolgen. „Wir sind innovativ und blicken nach vorne. Denn die Kirche soll auch für alternative Gottesdienste, zum Beispiel für die Nacht der Lichter, für Konzerte und andere Veranstaltungen nutzbar sein“, erklärt Pastor Stephan Gerber. Deshalb seien auch schon jetzt die Vorrichtungen für eine neue Beleuchtung, die Akustik und sogar eine zukunftsfähige Heizungstechnik installiert worden.

Samstags, am 22. und 29. Oktober, jeweils um 14 Uhr, stellen Pastor Gerber und das Team der ehrenamtlichen Helfer allen Interessierten den Stand der Renovierungsarbeiten in der Kirche vor. Wer die Arbeiten finanziell oder ehrenamtlich unterstützen oder weitere Informationen möchte, kann sich wenden an das Katholische Pfarramt der Pfarreiengemeinschaft Speicher, Telefon 06562/930930, www.pfarreiengemeinschaft-speicher.de Spendenkonto: Katholische Kirchengemeinde Auw an der Kyll, IBAN: DE15 5865 0030 0007 6021 96, Stichwort: Kirche Preist.