Investition in Bildung : Das Gymnasium Speicher macht klar Schiff für die Oberstufe

Speicher Das Genossenschaftliche Gymnasium Speicher startet im kommenden Schuljahr mit der Oberstufe. Dafür muss die Sanierung des ehemaligen Realschulgebäudes weitergehen: Zwei Stockwerke werden komplett neu hergerichtet.

Es ist „sehr familiär“ am Speicherer Gymnasium, beschreibt Verwaltungsleiter Thomas Dahm die Atmosphäre. Und das soll so bleiben. Seit der Eröffnung im Jahr 2018 hat die Schule 178 Schüler aufgenommen. Zwei Klassen pro Jahrgang, nicht mehr als 20 Schüler pro Klasse. Für die Oberstufe, die im nächsten Schuljahr hinzukommt, gilt diese Regel nicht mehr so streng. „Da wir in der Oberstufe die Anzahl der SchülerInnen auf mehrere Kurse verteilen können, wird sich die Anzahl der SchülerInnen auf ca. 350 belaufen“, nennt Dahm die maximale Zahl, auf die die Schule anwachsen wird.

Für die Oberstufe rechnet die Schule auch mit Neuzugängen von außen. Da die genossenschaftliche Schule ein G8-Gymnasium ist, beginnt die Oberstufe bereits mit der zehnten Klasse. Wer also nach der Realschule dorthin wechseln möchte, um ein Abitur zu machen, hat noch ein Jahr Zeit, um sich in der Oberstufe einzufinden, ohne dass seine Noten direkt in die Abiturnote eingehen. Obwohl er die Zehn dann zum zweiten Mal durchläuft, hat er das Abi zur gleichen Zeit in der Tasche wie andere Gleichaltrige am regulären G9-Gymnasium. Und wer nur eine Fremdsprache an der Realschule hatte, aber fürs Abi unbedingt zwei braucht, kann am Speicherer Gymnasium die zweite Fremdsprache in der Oberstufe von Null an nachholen. Er hat allerdings keine Wahl und muss Latein nehmen. Aber das Fach sei erstaunlich beliebt, habe er festgestellt, sagt der stellvertretende Schulleiter Markus Bucks.

Gymnasium Speicher setzt auf Digitalisierung

Im Obergeschoss des Fachklassentraktes hinter dem Hauptgebäude haben die Vorbereitungen für die Erweiterung der Räumlichkeiten schon begonnen. Die beiden Hausmeister räumen die bislang ungenutzten ehemaligen Realschulklassen leer. In manchen stehen noch Schränke mit Utensilien für Versuchsanordnungen aus dem Physik- oder Chemieunterricht. Dafür interessiert sich das Heimatmuseum – sonst niemand mehr. Nur die großen Geodreiecke und alte Wandkreidetafeln hat sich die Grundschule von nebenan gerne mitgenommen. In den neuen Klassenräumen des Gymnasiums kommen sie im Unterricht nicht mehr zum Einsatz. Hier wird großer Wert auf digitale Tafeln gelegt. Insgesamt ist Alwin Ersfeld, Vorstand der Genossenschaft, die Trägerin der Privatschule ist, stolz darauf, dass die Digitalisierung hier weiter sei als anderswo. Jeder Schüler von der fünften bis zur siebten Klasse bekommt von der Genossenschaft ein iPad gestellt. Von den älteren Schülern hat jeder Schüler einen Laptop.

Gymnasium Speicher: Vorbereitungen für die ersten Klassen in der Oberstufe

Weiter als bis zur Neun geht es bislang nicht. Jedes Jahr sind seit der Gründung der Schule im Jahr 2018 zwei Klassen pro Jahrgangsstufe hinzugekommen. Die erste Zehn, die im August dieses Jahres startet, kommt im Erdgeschoss des Fachklassentraktes unter. 2024 kommt dann die elfte Jahrgangsstufe hinzu.

Im ersten und zweiten Stockwerk des Fachklassentraktes werden daher weitere Räume für die neue Oberstufe hergerichtet. In einem Raum zeugen große Bütten, die ein Schlauchsystem miteinander verbindet, davon, wie es hier in den bislang ungenutzten Stockwerken durchs Dach geregnet hat, bevor die Genossenschaftsmitglieder es provisorisch abgedichtet haben. Hätte das neu gegründete private Gymnasium dem Eifelkreis das Gebäude nicht abgekauft, wäre es heute vollkommen verrottet, ist sich Alwin Ersfeld sicher.

Vieles geschieht in Eigenleistung. An den Wochenenden und in den Ferien legen hier Lehrer, Eltern, Schüler und Genossenschaftsmitglieder selbst Hand an, um Vorarbeiten zu leisten, bis die Firmen reinkommen, um das Gebäude in Schuss zu bringen. „Das kreiert eine Schulgemeinschaft“, betont der stellvertretende Schulleiter Markus Bucks, der stolz darauf ist, wie gerne sich die Schüler in ihrer Freizeit für ihre Schule einbringen.

Sie machen klar Schiff, damit hier ab April die Sanierung beginnen kann. Bis August 2024 muss sie abgeschlossen sein, denn dann zieht die elfte Jahrgangsstufe hier ein. Bis dahin wird das Dach erneuert und eine Photovoltaikanlage drauf gesetzt. Darunter entstehen sechs Kursräume, ein Lehrerzimmer sowie ein Kunst- und ein Musikraum. Im ersten Obergeschoss sind drei Vorbereitungsräume für die ebenfalls hier anzusiedelnden fünf neuen Fachräume für Naturwissenschaften geplant. Hinzu kommen neue Toiletten und ein Aufzug. 4 Millionen Euro sind insgesamt dafür vorgesehen. Die Finanzierung läuft wie immer über das freiwillige Schulgeld, Spenden und Fördermittel. 15 bis 20 Jahre werde es dauern, um die Bankkredite abzubezahlen, schätzt Alwin Ersfeld.

Mehr Bewerbungen als Plätze für das private Gymnasium Speicher

2021 ist im Erdgeschoss des Fachklassentraktes, wo die beiden neunten Klassen untergebracht sind, bereits einiges neu entstanden: drei Klassenräume, ein Besprechungsraum, ein Sozialraum, ein Vorbereitungsraum für die naturwissenschaftlichen Fächer und die Mensa.

Auch im Hauptgebäude wird die stetige Renovierung fortgesetzt nach dem Rhythmus: Zwei Klassenräume pro Jahr. Im Sommer sind die letzten zwei der insgesamt zehn Klassenräume an der Reihe.

Ein Blick in die fünfte Klasse mit Markus Bucks (rechts), stellvertretender Schulleiter, und Thomas Dahm, Leiter der Verwaltung: So sehen Klassenräume nach der Sanierung am Gymnasium in Speicher aus. Foto: TV/Sybille Schönhofen