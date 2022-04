Prüm : Zwei Prümer Sporthallen nach Sanierung wieder nutzbar

Blick in die sanierte Wandalbert-Sporthalle und die komplett erneuerten Umkleideräume der an der Kaiser-Lothar-Realschule plus. Foto: tv/Planungsgruppe HGH, Bitburg

Prüm Die Sanierungen der Sporthalle der Kaiser-Lothar-Realschule plus und der Wandalbert-Sporthalle sind abgeschlossen. Gesamtkosten: rund 3,3 Millionen Euro.

Mit gleich zwei sanierungsbedürftigen Sporthallen hatte der Eifelkreis in Prüm zu kämpfen: mit der an der Kaiser-Lothar-Realschule plus und mit der an der Berufsbildenden Schule (Wandalbert-Sporthalle). Die gute Nachricht: Beide Gebäude sind nun wieder in gutem Zustand. Die Sporthalle an der Kaiser-Lothar-Realschule plus ist seit Anfang März wieder in Betrieb, die Wandalbert-Sporthalle soll es voraussichtlich nach den Osterferien, also Mitte April, sein.