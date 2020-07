Infrastruktur : Wohnen, wo einst die Lok dampfte

Erst Lokschuppen. dann Diskothek, bald Wohngebäude: Im Augenblick wird das Gebäude in Waxweiler entkernt und umgebaut. Foto: Stefanie Glandien Foto: TV/Stefanie Glandien

Waxweiler Der historische Bahnschuppen in Waxweiler wird saniert. Dort entstehen fünf Wohneinheiten. Im Frühjahr 2021 soll der Umbau bezugsfertig sein.

Ein Bagger rollt über das Gelände und bearbeitet mit seiner Schaufel das Erdreich. Wer am ehemaligen Lokschuppen in Waxweiler vorbeifährt, wird sich erstaunt die Augen reiben. Denn vom Gebäude stehen nur noch die Außenmauern.

Es wird zurzeit komplett entkernt. Ein großformatiges Plakat zeigt, was dort zukünftig möglich sein wird: modernes Wohnen in historischem Gemäuer.

Investoren können eine Förderung beantragen und melden sich dazu am besten zunächst bei den entsprechenden Ortsbürgermeistern. Das Bauprojekt von Manuel Thome wird vom Innenministerium mit 25 000 Euro bezuschusst.

2014 wurde Waxweiler gemeinsam mit dem weiter westlich gelegenen Verwaltungssitz Arzfeld in das Förderprogramm „Kooperationsverbände Ländliche Zentren – Kleinere Gemeinden und Städte“ des rheinland-pfälzischen Innenministeriums aufgenommen. Bis zum Jahr 2022 können Vorhaben, die den Zielen entsprechen, innerhalb des Erneuerungsgebietes gefördert werden.

Auch der Bauherr ist an diesem Tag vor Ort. Manuel Thome aus Arzfeld hat den Lokschuppen im Sommer 2018 erworben. Der 32-jährige Unternehmer lebt seit einigen Jahren selbst in Waxweiler – im alten Bahnhof und damit in unmittelbarer Nähe zu seinem Bauprojekt.