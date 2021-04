Bitburg Ein Großteil des Bitburger Kanalsystems ist älter als 50 Jahre. Das könnte in absehbarer Zeit zum Problem werden. Mit einem Generationen-Projekt wollen die Stadtwerke dem entgegenwirken. Das ist geplant:

Dass es so auf Dauer nicht funktionieren kann, wird deutlich, wenn man die Entwicklung der beiden vergangenen Jahrzehnte als Grundlage nimmt und dann die Rechnung entsprechend weiterführt. Bernd Goeblet hat das getan. Der Leiter der Stadtwerke Bitburg hat ermittelt, wie viel Prozent des 166 Kilometer langen Kanalnetzes in Bitburg seit Beginn des Jahrtausends erneuert oder saniert wurden und das dann hochgerechnet.

Das Resultat, das er in der Sitzung des Werkausschusses präsentiert, bietet wenig Spielraum für wohlwollende Interpretationen. „Geht man von einer mittleren Erneuerungsquote der letzten 20 Jahre aus, würde unser Kanalnetz 181 Jahre alt werden müssen bis zur Erneuerung“, sagt Goeblet. Die für ihn daraus resultierende Erkenntnis: „Das geht so nicht!“

Knapp 43 Prozent des Bitburger Kanalnetzes sind älter als 50 Jahre, acht Prozent sogar älter 70 Jahre. Was auch damit zusammenhängt, dass in den vergangenen beiden Jahrzehnten im Schnitt pro Jahr jeweils nur 0,55 Prozent der Kanalisation erneuert wurden.

„Unser Netz ist zwar in einem insgesamt noch guten Zustand, doch profitieren wir dabei vor allem von den hohen Investitionen der 1970er und 1980er Jahre“, sagt Goeblet, der seit Mitte der 1990er Jahren bei den Stadtwerken tätig ist und vor gut drei Jahren die Leitung übernommen hat. „Wenn wir jetzt nicht anfangen zu reagieren, werden wir in zehn Jahren einen Berg vor uns haben, den wir nicht überschauen können“, mahnt der Ingenieur.

Das ist zwar im Schnitt nicht so alt wie die Kanalisation, hat aber auch eine kürzere Lebensdauer und ist darüber hinaus für Störungen auch anfälliger, wie der Werkleiter erklärt. Während Kanalleitungen laut Goeblet eine Lebensdauer von 50 Jahren haben und bei gutem Zustand durchaus auch 70 Jahre in der Erde liegen können, sollten Wasserleitungen alle 40 Jahre erneuert werden. Aus diesem Grund sollte die Erneuerungsquote des städtischen Wassernetzes bei jährlich zwei Prozent liegen.

Laut Goeblet wäre das für die Stadt günstiger als die im Rahmen des Generationen-Projekts anstehenden Maßnahmen immer wieder an ein externes Ingenieurbüro zu vergeben. So fielen beispielsweise bei einer Auftragsvergabe in Höhe von einer Million Euro allein 150 000 Euro Ingenieurhonorar an. Eine zusätzliche Stelle hingegen koste die Stadt nur rund 80 000 Euro pro Jahr, so der Werkleiter. Das Geld, das man dadurch spare, könne man dann zusätzlich unter der Erde investieren.