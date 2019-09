Musik : Sax, Brass und Orgel in Himmerod

Großlittgen (red) Das Saxophonensemble und Blechbläser-Quintett der Eifelphilharmonie treten am Donnerstag, 3. Oktober, ab 15 Uhr mit dem Programm „Sax, Brass und Orgel“ in der Abteikirche Himmerod auf. Die Eifelphilharmonie vereint motivierte und talentierte Amateurmusiker verschiedener Altersstufen zu einem Klangkörper und fördert so die musikalisch-künstlerische Weiterbildung der Mitglieder.

