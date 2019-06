Neuer Schachclub für Prüm : Schach in Prüm: Neuer Verein vor der Gründung

Prüm (fpl) Ran an die Bretter: In der Abteistadt soll ein neuer Schachverein aus der Taufe gehoben werden. Die Gründungsversammlung ist vorgesehen für Donnerstag, 13. Juni, um 19 Uhr im alten Ratssaal über dem Haus des Gastes am Hahnplatz.

Der neue Club soll von der nächsten Saison an mit einer Mannschaft im Schachbezirk Trier spielen. Er startet in der untersten Liga, der C-Klasse.