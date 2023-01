Straßenbau : Viel mehr Verkehr als üblich: Was die B51-Umleitung mit der Landesstraße 5 macht

Bickendorf/Seffern/Nimshuscheid Die Landesstraße 5 ächzt weiter unter dem hohen Verkehr, der wegen der B 51-Sperrung durch das Nimstal geführt wird. Viele Schäden an den Seitenstreifen sind kaum mehr zu übersehen.

Die Bundesstraße 51 wird seit knapp einem Jahr zwischen Bitburg und der Autobahn 60 modernisiert. Während in Fahrtrichtung Bitburg der Verkehr die meiste Zeit zumindest einspurig durch die Baustelle geführt wird, – nur wochenweise kam es zu Vollsperrungen –, müssen Auto-, Lastwagen- und Motorradfahrer, die zur Autobahn unterwegs sind, größere Umleitungen in Kauf nehmen. Eine führt über die Landesstraße 5, eine zwar sehr idyllische, aber auch recht kurvige enge Straße durchs Nimstal. Die wiederum ist kaum für diese Belastung ausgelegt – was vor allem an den Fahrbahnrändern deutlich zu erkennen ist.

Besonders zwischen Bickendorf und Nimshuscheid, wo der Verkehr wieder in Richtung Autobahn geführt wird, sind die Bankette teils extrem ausgefahren. Teils passt eine ganze Handbreite in den Höhenunterschied zwischen der Asphaltdecke und dem meist nur mit Schotter oder an wenigen Stellen auch nur mit Rasen bedeckten Seitenstreifen. „Im Begegnungsverkehr ist das manchmal nur schwer zu verhindern, das Problem ist uns bekannt. Aber wir haben es auch im Blick“, sagt Harald Enders, Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Gerolstein. Dass die Landesstraße 5 aktuell besonders betroffen sei, liege schlicht an der extrem hohen Belastung.